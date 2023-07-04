Fenerbahçe’nin genç yıldızının Barcelona’ya yakın olduğu iddia edilirken, Real Madrid’in hamlesi dengeleri değiştirdi.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olarak öne çıkan Arda Güler’in geleceği kısa bir süre içerisinde netlik kazanacak. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 17,5 milyon euro karşılığında serbest kalabilir maddesi bulunan Arda’nın kısa süre içinde dünya futbolunun iki dev takımı Real Madrid ve Barcelona arasında bir tercih yapması bekleniyor.

Barcelona kalmasını istiyor

İspanyol basınından Sport’ta yer alan haberde Arda’nın Barcelona’nın yeni sportif direktörü Deco ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Barcelona’nın kiralık olarak bir yıl daha Fenerbahçe’de kalması yönündeki talebini kabul ettiği belirtilirken, Marca gazetesi ise Real Madrid’in son anda yaptığı atakla Arda ve ailesini ikna etmeye oldukça yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştiren ve 48 saat içerisinde son kararını vermesi beklenen Arda’nın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

Genç yıldız geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 20 lig maçına dört gol ve üç asist sığdırmıştı.