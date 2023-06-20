Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'da popülaritesini yükseltmeye devam ediyor.

Son dönemde adı transfer dedikodularıyla anılan ve Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merakla beklenen Arda Güler, İtalya'da yayın yapan Tuttosport tarafından 2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü için aday gösterildi.

Yayınlanan 100 kişilik listede Arda 78. sırada yer alırken listenin ilk sırasında Bayern Münih'ten Jamal Musiala bulundu. İkinci sırada Real Madrid'in Borussia Dortmund'dan transfer ettiği İngiliz orta saha Jude Bellingham yer alırken, Barcelona'dan Gavi ise kendisine üçüncü sırada yer buldu.

Golden Boy ödülüne aday olmak için gerekenler neler?

Söz konusu ödüle aday olunabilmesi için futbolcunun 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey seviyede oynaması gerekiyor.

Golden Boy ödülünü kimler kazandı?

2003'ten bu yana 20 kez verilen ödülü her sene farklı futbolcular kazandı. Golden Boy ödülünü 2022'de Gavi, 2021'de ise Pedri aldı.

Arjantinli süperstar Lionel Messi, kariyerinin başlarında 2005 yılında bu ödülün sahibi olmuştu.

Golden Boy ödülünü kazanan futbolcuların listesi şu şekilde: