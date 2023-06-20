Arda Güler, 'Golden Boy' ödülüne aday gösterildi

Samet Çayır
Arda Guler, FenerbahceGetty
A. GülerFenerbahçe

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'da popülaritesini yükseltmeye devam ediyor.

Son dönemde adı transfer dedikodularıyla anılan ve Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merakla beklenen Arda Güler, İtalya'da yayın yapan Tuttosport tarafından 2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü için aday gösterildi.

Yayınlanan 100 kişilik listede Arda 78. sırada yer alırken listenin ilk sırasında Bayern Münih'ten Jamal Musiala bulundu. İkinci sırada Real Madrid'in Borussia Dortmund'dan transfer ettiği İngiliz orta saha Jude Bellingham yer alırken, Barcelona'dan Gavi ise kendisine üçüncü sırada yer buldu.

Golden Boy ödülüne aday olmak için gerekenler neler?

Söz konusu ödüle aday olunabilmesi için futbolcunun 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey seviyede oynaması gerekiyor.

Golden Boy ödülünü kimler kazandı?

2003'ten bu yana 20 kez verilen ödülü her sene farklı futbolcular kazandı. Golden Boy ödülünü 2022'de Gavi, 2021'de ise Pedri aldı.

Arjantinli süperstar Lionel Messi, kariyerinin başlarında 2005 yılında bu ödülün sahibi olmuştu.

Golden Boy ödülünü kazanan futbolcuların listesi şu şekilde:

YılKazanan futbolcuKulüp
2003Rafael van der VaartAjax
2004Wayne RooneyEverton/Man United
2005Lionel MessiBarcelona
2006Cesc FabregasArsenal
2007Sergio AgüeroAtletico Madrid
2008AndersonManchester United
2009Alexandre PatoAC Milan
2010Mario BalotelliInter/Man City
2011Mario GötzeDortmund
2012IscoMalaga
2013Paul PogbaJuventus
2014Raheem SterlingLiverpool
2015Anthony MartialMonaco/Man United
2016 Renato SanchesBenfica-Bayern Münih
2017Kylian MbappeMonaco/PSG
2018Matthisj de LigtAjax
2019Joao FelixBenfica-Atletico Madrid
2020Erling HaalandDortmund
2021PedriBarcelona
2022GaviBarcelona

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