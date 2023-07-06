Arda Güler, Instagram'dan bir mesaj yayınlayarak Fenerbahçe'ye veda etti.

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olmak için Madrid'e uçan Arda Güler, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Fenerbahçe taraftarının desteğini hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan genç yıldız, Türk gençlerinin her şeyi başarabileceğini kanıtlamak için bu kararı aldığını bildirdi.

Ne söylendi?

Madrid uçağına bindikten sonra Instagram'dan paylaşım yapan Arda, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

"Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

"Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

Arda Güler'in imza töreni ne zaman?

18 yaşındaki futbolcu, 7 Temmuz Cuma günü Türkiye saati ile 13.00'te yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.

İmza töreninde Real Madrid Başkanı Florentino Perez de bulunacak.