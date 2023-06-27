Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen genç yıldız Arda Güler’in sezonun son bölümünde etik olmayan bir teklif aldığı ortaya çıktı.

Gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merakla beklenen Arda Güler çok sayıda takımdan teklif almaya devam ederken, genç oyuncuyla ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Avrupa’nın dev kulüpleri sezonun son bölümünde Arda’nın kapısını oldukça ilginç bir teklifle çaldı.

Tekliflere kulak asmadı

Sözleşmesinde bin 500 dakikanın altında süre alması halinde sezon sonunda 5 milyon euro karşılığında serbest kalır maddesi bulunan Arda’nın bu durumunu değerlendirmek isteyen dev kulüpler, habere göre genç oyuncuya sezonun son bölümünde sakatlık bahanesiyle oynamama önerisinde bulunan bu kulüpler, Arda’ya bu sayede oldukça yüksek bir imza parası önerdi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen genç oyuncu ve ailesi bu yöndeki tekliflere olumsuz cevap verirken, sezonun son bölümünde sıklıkla şans bulan Arda sergilediği futbolla takımının sezonu Türkiye Kupası ile kapamasında önemli rol oynadı. Başta Real Madrid ve Milan olmak üzere çok sayıda takımın kadrosuna katmak istediği Arda’nın geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek.