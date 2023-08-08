Arda Güler’den Real Madrid’deki ikinci Türk’e “Hoş geldin” mesajı

Real Madrid’in bu yaz yaptığı en önemli transferlerden biri olan Arda Güler, kulübe katılan ikinci Türk yıldıza sıcak bir karşılama yaptı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumu Arda Güler kendisi gibi genç yaşta İspanyol devine transfer olan bir diğer milli sporcumuz Ömer Kutluay’a mesaj gönderdi. Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay'ın Anadolu Efes altyapısında oynayan oğlu Ömer'in Real Madrid'e transferi sonrasında 2009 doğumlu genç oyuncuyu tebrik eden Arda’nın bu jesti alkış topladı.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Real Madrid antrenmanlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ancak ABD kampında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle takımdan ayrılarak Madrid’e dönen Arda’nın, Ömer’in yeni takımına katılmasına birlikte genç oyuncuyla buluşması bekleniyor.

Ancelotti takdir ediyor

Öte yandan 2005 ve 2009 doğumlu iki genç sporcunun dünyanın en büyük takımlarından birinde buluşması da genç oyuncuların kariyerlerini yurt dışında sürdürme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Fenerbahçe’nin yeni sözleşme imzalama konusundaki teklifini geri çeviren Arda, aralarında Barcelona ve Milan’ın da olduğu çok sayıda takımdan teklif almasına rağmen tercihini Real Madrid’den yana kullanmış ve kısa süre içerisinde teknik direktör Carlo Ancelotti’nin takdirini kazanmıştı. Arda’nın sakatlığını atlatmasının ardından Real Madrid rotasyonunda önemli bir süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.