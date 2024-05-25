Arda Güler Barcelona'nın yaralarına kamyonlar dolusu tuz basıyor!

Arda Güler'in son haftalardaki performansı Barcelona cephesinde büyük bir pişmanlıkla takip ediliyor.

La Liga’da sezonun büyük bir bölümünde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen ancak son haftalarda sakatlığın izlerini silen ve attığı gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanyol futbolunun ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

ESPN’den Graham Hunter Barcelona’nın geçtiğimiz yaz kadroya katmaya yaklaştığı Arda’yı alamadığı için büyük bir üzüntü yaşadığını belirtirken, bu pişmanlığın her geçen gün artacağının altını çizdi.



Barcelona Sportif Direktörü Deco’nun Arda’nın transferini sonuçlandırmak için İstanbul’a geldiğinin ancak bu operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığının hatırlatıldığı yazıda, Barcelona’nın Arda’yı kaptırmasının ardından kadrosuna kattığı Brezilyalı genç yıldız Vitor Roque’nin de şu ana kadar Barcelona formasıyla beklentileri karşılaşmaktan uzak olduğu ifade edildi.

Büyük pişmanlık

Barcelona’nın daha önce Rodrygo ve Vinicius transferleri için de çok uğraştığı ancak bu oyuncuları da Arda gibi Real Madrid’e kaptırdığı belirtilirken, Arda’nın da her iki yıldızın yolundan gittiği ifade edildi.

Deco’nun başarısızlığının altının çizildiği yazıda, “Deco görüşmelerini nasıl yürütürse yürütsün, Barcelona'nın Güler'i transfer etme ihtiyacı ne kadar net olursa olsun, sadece başarısız olmakla kalmadılar, onun en ezeli rakiplerine gittiğini gördüler ve şimdi yaralarına kamyonlar dolusu tuz basıyorlar” ifadelerine yer verildi.