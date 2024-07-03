Arda Güler, Avusturya maçındaki performansıyla sadece Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney'nin bulunduğu üç kişilik elit bir oyuncu kulübüne dahil oldu.

Avusturya karşısında etkileyici bir performans ortaya koyan genç yıldız Arda Güler, Merih Demiral'ın attığı ikinci golde yaptığı asistle birliket Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney ile birlikte Avrupa Şampiyonası tarihinin elit bir kulübüne dahil oldu. Arda, bu başarıyı sağlayan üçüncü genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Hem gol hem asist

Beklentilerin ötesine geçen Türkiye, Avusturya'yı zorlu bir mücadelede yenerek Euro 2024'te çeyrek finale yükseldi. Daha önce turnuvada gol atan Arda, bu kez kritik bir asist yaparak Türkiye'nin galibiyetini sağladı. 19 yaşındaki Real Madrid'in genç yeteneği, Merih Demiral'ın gollerini sağlayan kornerleri ustalıkla kullandı.

Ronaldo ve Rooney gibi

19 yaşındaki Real Madrid'in genç yıldızı, Merih Demiral'ın gollerini getiren iki korneri mükemmel bir şekilde kullanarak turnuvada ilk asistini yaptı. Güler'in ikinci korneri, Demiral'ın kafa vuruşuyla buluştu ve Türkiye'ye galibiyeti getirdi. Bu asist, Arda'yı Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney ile aynı seviyeye taşıdı; Arda turnuvada hem gol atan hem de asist yapan 20 yaş altı üçüncü oyuncu oldu.

2004'ten beri ilk kez

Ronaldo, bu başarıyı ilk olarak Euro 2004'te 19 yaşındayken gerçekleştirdi; Portekiz için iki gol attı ve iki asist yaptı. Rooney ise aynı turnuvada dört gol atıp bir asist yaparak İngiltere'nin çeyrek finale yükselmesine katkı sağladı.

Güler için sırada ne var?

Geçen yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, Carlo Ancelotti'nin yönetiminde 12 maçta 6 gol atarak adını duyurdu. Şimdi ise uluslararası sahnede parlıyor. Vincenzo Montella'nın takımı, Euro 2024'te çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak ve Arda'nın performansı Türkiye'nin turnuvada daha ileri gitme adına yine kilit rol oynayacak.