Arbeloa, Premier Lig’e yaklaşıyor… ve Alonso ile karşı karşıya geliyor!

Eski Real Madrid savunma oyuncusu Álvaro Arbeloa, İngiliz kulübü Fulham’ın teknik direktörlüğü görevine atanmasına sadece birkaç adım kaldı; anlaşmanın tamamlanması için geriye sadece son resmi işlemler ve kağıt üzerindeki imzalar kaldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fulham yönetimi Arbeloa'yı takımı yönetmesi için ana hedef olarak belirledi ve son saatlerde müzakerelerde somut ilerleme kaydetti; ancak son idari işlemlerin tamamlanması beklenirken, anlaşma henüz resmi olarak sonuçlandırılmadı.

Arbeloa, İtalyan takımı Milan da dahil olmak üzere diğer Avrupa kulüplerinden teklifler almış olsa da, Fulham’ın ısrarı ve ciddi ilgisi, ayrıca Londra kulübünün sunduğu iddialı proje, İspanyol teknik adamı Premier Lig’de teknik direktörlük deneyimine atılmaya ikna etti.

Anlaşma tamamlanırsa, Arbeloa Premier Lig’e farklı bir sıfatla geri dönecek ve yeni sezonun açılış haftasında, merakla beklenen Londra derbisinde, vatandaşı ve Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso ile karşı karşıya gelerek olağanüstü bir mücadeleye girecek.

Bu olası atama, Arbeloa’nın genç takımlarda edindiği deneyimlerin ardından teknik direktörlük kariyerinde yeni bir adım anlamına geliyor. Arbeloa, dünyanın en güçlü liglerinden birinde kendini kanıtlamaya çalışacak. Fulham’ın önümüzdeki saatler veya günler içinde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor.