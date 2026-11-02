Arap varlığı: Messi ve Ronaldo, FIFPRO'nun dünyanın en iyileri seçiminin başında

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu "FIFPRO", 2026 yılının ideal 11'ine girmeye aday 26 oyuncudan oluşan bir liste açıkladı.

FIFPRO'nun resmi sitesine göre, yılın 11'ini seçmek için 73 ülkeden 19 bin 806 profesyonel futbolcu oy kullandı.

Dünya ideal 11'i, kazananların yalnızca profesyonel futbolcuların oylarıyla belirlendiği, dünya genelinde türünün tek örneği olan futbol ödülüdür.

Erkekler ideal 11'inin adaylarını içeren nihai liste, 4 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 arasındaki dönemde (her iki gün dahil) gösterdikleri performanslar takdir edilerek meslektaşlarından en çok oyu alan 26 oyuncudan oluşuyor.

Yarışabilmek için oyuncunun bu dönem içinde en az 30 resmi maçta forma giymiş olması şart koşuluyor.

Mevkilerinde en çok oyu alan 11 oyuncu, 9 Kasım Pazartesi günü Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu'nun dijital platformları aracılığıyla açıklanacak olan erkekler ideal 11'ine katılmak üzere seçilecek.

İdeal 11, en çok oyu alanlar arasından bir kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu ve üç forvetten oluşacak.

On birinci koltuk ise önceki kategorilerde yerini garantileyemeyen ancak kalan oyuncular arasında en yüksek oyu alan bir saha içi oyuncusuna verilecek.

2026 yılına ait nihai aday listesi şu şekilde:

Kaleciler: Thibaut Courtois (Real Madrid, Belçika) - Emiliano Martinez (Aston Villa/Chelsea, Arjantin) - David Raya (Arsenal, İspanya).

Defans oyuncuları: Pau Cubarsi (Barcelona, İspanya) - Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, İspanya) - Virgil van Dijk (Liverpool, Hollanda) - Gabriel (Arsenal, Brezilya) - Ashraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas) - Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz) - William Saliba (Arsenal, Fransa) - Dayot Upamecano (Bayern Münih, Fransa).

Orta saha oyuncuları: Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere) - Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz) - Enzo Fernandez (Chelsea/Manchester City, Arjantin) - Pedri (Barcelona, İspanya) - Declan Rice (Arsenal, İngiltere) - Rodri (Manchester City/Barcelona, İspanya) - Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz).

Forvetler: Erling Haaland (Manchester City, Norveç) - Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere) - Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Gürcistan) - Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa) - Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin) - Michael Olise (Bayern Münih, Fransa) - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portekiz) - Lamine Yamal (Barcelona, İspanya).