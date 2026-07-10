Arap bir futbolcu… Mısır’ın Al-Ahly kulübü yeni bir transferi tamamladı

Irak’ın Dohuk Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Celal, takımın ve Irak Milli Takımı’nın oyuncusu Peter Korkis’in, önümüzdeki sezondan itibaren “Kırmızı Kale”nin kadrosuna katılmak üzere Mısır’ın Al-Ahly Kulübü ile nihai bir anlaşmaya vardığını doğruladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin “Al-Khaleej” gazetesine göre Celal, Korkis’in Al-Ahli ile “iyi” olarak nitelendirdiği bir mali anlaşma imzaladığını belirterek, aylar süren müzakerelerin ardından oyuncunun yeni sezondan itibaren Afrika Yüzyıl Kulübü’nün formasını giyeceğini vurguladı.

Dohuk Yönetim Kurulu Başkanı, Al-Ahly’nin geçen sezondan beri oyuncuyla sözleşme imzalamaya ilgi gösterdiğini, ancak tarafların son dönemde geniş ilgi gören transfer sürecini sonlandıran resmi bir anlaşmaya ancak sonradan vardıklarını açıkladı.

Celal, Dohuk yönetiminin, oyuncunun teknik ve maddi çıkarlarını gözetmek amacıyla Korkis’in Mısır ve Orta Doğu’nun en büyük kulüplerinden birinde profesyonel olarak oynamasına hiçbir engel çıkarmadığını vurguladı. Mısır Ligi’nin Arap dünyasının en güçlü liglerinden biri olduğunu belirten Celal, bunun oyuncunun seviyesini geliştirmesine ve daha fazla profesyonel deneyim kazanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Korkis’e yakın kaynaklar, daha önce Al-Ahly’nin oyuncuyu devasa bir transfer bedeli karşılığında kadrosuna katmak için büyük ilgi gösterdiğini açıklamıştı; ardından Dohuk yönetimi transferi resmen sonuçlandırarak transferi onayladığını duyurdu.

Korkis, Irak futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor ve önümüzdeki sezon hem yerel hem de kıtasal turnuvalarda Al-Ahli kadrosuna önemli bir katkı sağlayacağı öngörülüyor.