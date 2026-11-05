Aralarında Barcelona da var: Fabregas, 3 Avrupa devinin radarında

39 yaşındaki İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas, Como'yu yalnızca iki yılda küçük bir İtalyan takımından Avrupa'da rekabet eden bir ekibe dönüştürmeyi başardı; takımı İtalya Serie A'da dördüncü sıraya taşıdı ve Şampiyonlar Ligi'ne yükseltti.

Como, Avrupa kupasında da dikkat çekici sonuçlar elde etti; bunların en önemlileri Manchester United'ı 4-1 yenmesi ve ardından deplasmanda Lens'i 9-1 ezmesiydi. Böylece Şampiyonlar Ligi sıralamasında dördüncü sırada yer alarak eleme turlarına yükselmeye yaklaştı.

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Fabregas, teknik direktörlük kariyerine Temmuz 2023'te Como'nun 19 yaş altı takımının başında başladı; dört ay sonra geçici olarak A takımına terfi ettirildi. Ardından Osian Roberts'ın yardımcılığını yaptı ve kulübün Serie A'ya yükselmesine katkı sağladı; Temmuz 2024'te ise kalıcı teknik direktör olarak atandı.

Como, Serie A'daki ilk sezonunu onuncu sırada tamamladı; ardından bir sonraki sezon dördüncü sıraya yükselerek İspanyol teknik direktörü Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına soktu.

Barcelona, La Masia akademisiyle geçmiş bağı göz önüne alındığında Fabregas için olası adreslerden biri olarak görülüyor. İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Alman teknik direktörün tecrübesi istenilen şekilde sürmezse, Hans Flick'in yerine onun adı gündeme gelebilir.

Ayrıca eski kulüpleri Arsenal ya da Chelsea de teknik direktörlük görevinin boşalması halinde onunla anlaşmayı düşünebilir. Öte yandan geçtiğimiz yaz Inter Milan'ın takımın başına geçmesi yönündeki bir teklifini reddettiği iddia edildi.

Bununla birlikte, Fabregas'ın Como'dan ayrılması kolay olmayacak; zira o yalnızca teknik direktörlük görevini üstlenmiyor, aynı zamanda 2022'de futbolcu olarak kulübe katılmasından bu yana kulüpte azınlık hissesine de sahip.