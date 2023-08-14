Apple TV’den ikinci Lionel Messi belgeseli

Efsane oyuncunun Inter Miami’ye transferi belgesel oluyor.

Kariyerini MLS takımlarından Inter Miami’de sürdüren Lionel Messi’ye yönelik bir belgeselin daha yapım aşamasında olduğu öğrenildi. Apple TV tarafından çekilecek ikinci Messi belgeselinin efsane oyuncunun Inter Miami’ye transferine odaklanacağı ve yapımın MLS’in tanıtımına destek olmak amacıyla MLS ile işbirliği çerçevesinde çekileceği ifade edildi.

The Athletic’te yer alan haberde belgeselin altı bölüm olacağı belirtilirken, Florida’daki hayatına harika bir başlangıç yapan Messi’nin transferine ilişkin tüm detayların belgeselde açıklanması bekleniyor. Apple daha önce de bir Messi belgeseli hazırlamış ve söz konusu yapım 36 yaşındaki oyuncunun ülkesiyle kazandığı 2022 Dünya Kupası zaferine odaklanmıştı.

Eşi benzeri görülmemiş detaylar

Messi için çekilecek ikinci belgeselin eşi benzeri görülmemiş detayları içerdiği öğrenilirken, Arjantinli efsanenin hayranları yapımın yayımlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Efsane oyuncu Inter Miami formasıyla çıktığı ilk beş maça sekiz gol sığdırırken, takım arkadaşlarının performansının da yukarıya çıkmasına sağlamış ve kulübün çehresini tam anlamıyla değiştirmeyi başarmıştı.