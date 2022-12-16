Eski Manchester United kaptanı Antonio Valencia, Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig kulübünden ayrılmasıyla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi.

NE OLDU? Dünya Kupası'na kısa bir süre kala Portekizli forvet, Piers Morgan'a çarpıcı bir röportaj verdi ve ortalık karıştı. Portekizli yıldız, ardından Manchester United'dan ayrılmayı kabul etti. Kulüple olan ilişkisi, meşhur röportajın ardından kırılma noktasına gelmişti.

NE SÖYLENDİ? Antonio Valencia, The Athletic için yazdığı yazıda son olaylar hakkında şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan bu şekilde ayrılması çok kötüydü. Onun gibi bir oyuncu, biletleri tükenen bir stadyumda alkışlanarak bitirmeliydi. Oradaki insanlar onu sevdi.

"Geçenlerde verdiği röportaj talihsizdi. Neden yaptığına dair sebepleri olacak ama kulüpten ayrılma şekli beni çok üzdü. Canım yandı. Umarım yeni kulübünde onun için her şey yolunda gider. Ronaldo en iyisinden başka bir şey değil."

DAHA BÜYÜK RESİM: Valencia, United'a aynı 2009 yazında katıldı. O yaz Ronaldo, Real Madrid'e transfer oldu ve bu yüzden ikisi birlikte hiç oynayamadı. Yine de, eski kulüp kaptanı olarak Ekvadorlu, hikâyeyi hâlâ yakından takip ediyor ve Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinden sonra daha fazla acı çeken Ronaldo'ya sempati duyuyor.

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

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RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Artık sözleşmesi biten Ronaldo, yakında kendisine yeni bir kulüp bulmayı umuyor olacak. Şu anda en olası hedefi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr gibi görünüyor.