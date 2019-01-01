Antonio Rüdiger sezonu kapattı

Premier Lig ekiplerinin Chelsea'nin Alman savunma stoperi Antonio Rüdiger'den kötü haber geldi.

İngiltere Premier Lig takımlarından 'nin Alman stoperi Antonio Rüdiger, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile 1-1 berabere kaldıkları lig maçında sol dizinden sakatlanan Rüdiger, menisküs ameliyatı geçirdi.

Game of Thrones oyuncuları hangi takımı tutuyor?

26 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'nin, Premier Lig'deki son 2 maçı ve UEFA yarı final karşılaşmalarında forma giyemeyecek.