Antonio Rüdiger sezonu kapattı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Alman stoperi Antonio Rüdiger, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manchester United ile 1-1 berabere kaldıkları lig maçında sol dizinden sakatlanan Rüdiger, menisküs ameliyatı geçirdi.
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26 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'nin, Premier Lig'deki son 2 maçı ve UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarında forma giyemeyecek.