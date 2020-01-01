Antonio Rüdiger: Irkçılık kazandı

Chelsea'nin 26 yaşındaki savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, Tottenham maçındaki ırkçı tezahüratlardan kötü bir şekilde etkilendiğini söyledi.

Premier Lig'in 27. haftasında , sahasında ağırladığı 'ı 2-1 mağlup etti. Maç sonrası Chelsea'nin stoperi Antonio Rüdiger, ırkçı saldırılarda bulunan taraftarlar hakkında konuştu.

Alman futbolcu, aralık ayında Tottenham'ın stadında oynanan maçta da ırkçı tezahüratlara maruz kaldığını söylemişti. Ancak Tottenham yönetimi, polisle birlikte yürüttüğü inceleme sonrası Rüdiger'in ırkçılık iddialarını destekleyecek bir kanıt bulamadıklarını açıklamıştı.

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Rüdiger, 22 Şubat Cumartesi günü oynadıkları maçta da aynı sorunla karşılaştığını dile getirdi ve Sky Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Irkçılık kazandı. Bu insanlar kazanmış gibi görünüyor çünkü stadyumlara girmeye devam edebiliyorlar. Onlar ceza almıyor ve günün sonunda kötü adam ben oluyorum."

"Bu pes ettiğim ya da bunlara karşı sesimi çıkarmayacağım anlamına gelmiyor. Her zaman sesimi çıkaracağım; ancak bu davada yalnızım."

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Bulgaristan ve İtalya'da da futboldaki ırkçılık olayları artmış durumdayken Rüdiger bu problemin çok daha yayıldığını belirtti:

"Herkes kendi ülkesine bakmalı çübkü ben İtalya'da ırkçı saldırıya maruz kaldığımda hep, 'İtalya'da bunlar normal' dendiğini duyardım. Herkes bu problemi çözmeye kendi evinden başlamalı, sonra başkalarına bakarız. Hiçbir ülkede ırkçılık kontrol altına alınmış değil."

"Destek veriyorlar evet; ancak söylenenler ile yapılanlar birbirinden farklı. Günün sonunda herkes üzgün olduğunu söylüyor. Fakat bu durumu ancak benim yaşadıklarımı yaşayanlar anlar. Instagram'da ya da Twitter'da paylaşım yapabilirim ama bu ne işe yarar ki? İşin sonunda yalnız kalıyorsunuz."