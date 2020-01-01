Antonio Conte'den ayrılık sinyali

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya karşı yenilginin ardından takımdan ayrılabileceğini söyledi.

UEFA finalinde , 'i 3-2 mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Inter'in 51 yaşındaki İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Sky Sport Italia'ya konuşan Conte şunları söyledi:

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"Önümüzdeki hafta yönetimle bir toplantı yapacak ve geleceğim hakkında karar vereceğiz. Gelecek sezon Inter'in başında olur muyum, emin değilim. Inter, geleceği benimle veya bensiz planlayacak."

Ağustos ayının başında kulüp yöneticilerine yönelik eleştirilerini dile getirdiği için Conte'nin Inter'deki geleceğine şüphe ile bakılıyordu. Conte, "Oyuncularımın yaptıklarının ve benim yaptıklarımın yeterince değer görmediğini düşünüyorum. Kulüp yeterince arkamızda durmadı, neredeyse hiç destek görmedik. Çoğunluk ne yaparsa ona göre davranan insanları sevmiyorum. İyi günlerde olduğu kadar kötü günlerde de destek olunmalı. Inter eskiden böyle değildi. Kendimizi her alanda geliştirmeliyiz; hem saha içinde hem de saha dışında. Büyük kulüpler oyuncularını daha fazla korurlar" ifadelerini kullanmıştı.