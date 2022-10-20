Premier Lig'deki ikinci mağlubiyetini Old Trafford deplasmanında 2-0'lık skorla alan Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımını şampiyonluk adayı olarak görmediğini söyledi. Tottenham'ın şampiyonluktan bahsetmek için zamana ihtiyaç duyduğunu belirten İtalyan futbol adamı, Londra ekibinin ligi zirvede tamamlayabileceği yönündeki iddialara katılmadığını söyledi.

"Bazen şampiyonluk adayı olduğumuz yönünde yorumlar görüyorum ancak zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Sadece 10 veya 11 ay içerisinde geçen sezonu 20 puan geride tamamlamışken şampiyonluk adayı olamazsınız. Elbette yüksek seviyede mücadele etmek çalışmaya devam edeceğiz. Gelişmek için hem saha içinde hem de saha dışında çalışmamız gerekiyor.

Seviyenin çok yüksek olduğu bir ligde mücadele ediyoruz ve hatalarımı en doğru şekilde analiz edip, yola devam edeceğiz"