Yönetimi eleştiren sert açıklamalar yapan İtalyan teknik direktörün görevine son verildi.

Premier Lig’de lider Arsenal’in 20 puan gerisine düşen Tottenham’da İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile yollar ayrıldı. Kulüp her ne kadar dördüncü sırada yer alıp, Şampiyonlar Ligi potasında bulunsa da tecrübeli çalıştırıcının yönetimi eleştiren sert açıklamaları ayrılık kararının verilmesinde önemli bir rol oynadı. Tottenham’ın yeni teknik direktörü ise henüz netleşmedi.

Kasım 2021’de Londra ekibinin başına geçen Conte’nin kontratı normal şartlarda sezon sonunda bitecekti. Takımının 18 Mart’ta Southampton ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından iyi bir takımdan ziyade sahada bulunan 11 oyuncuya sahip olduğunu belirten Conte, “Bencil oyuncular görüyorum. Birbirine yardım etmek istemeyen ve birbirlerini kalplerinde taşımayan oyuncular. Takım olmadığınız zaman gelişmeniz mümkün olmaz” demişti.

Geçici hoca Stellini

Tottenham’ın uzun yıllardır kupa kazanamamasını da eleştiren Conte sorunun teknik direktörlerde aranmaması gerektiğini belirtmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada takımı sezon sonuna dek Cristian Stellini’nin çalıştıracağı belirtilirken, Ryan Mason’un da yardımcı antrenörlük yapacağı kaydedildi. Daha önce Juventus, Chelsea ve Inter’i de çalıştıran Conte, Tottenham’ın başında çıktığı 76 maçta 41 galibiyet ve 23 yenilgi yaşadı.