Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte takımının 3-3 berabere kaldığı Southampton maçının ardından oyuncularına sert eleştirilerde bulundu.

Maçın ardından Sky Sports mikrofonlarına konuşan İtalyan teknik direktör maç boyunca gördüğü bazı şeylerin hoşuna gitmediğini belirtirken, bazı oyuncuların oldukça bencilce davrandığını ifade etti.

“Şimdi önümüzde 10 maç var birileri bu şekilde yedincilik ya da sekizincilik için savaşabileceğimizi söylüyor.

Ben yedincilik ya da sekizincilik için yarışmaya alışkın değilim ve bu durumu tersine çevirmek hepimizin sorumluluğu.

Tottenham burada olmaya alışkın olabilir. Önemli bir şey için yarışmadığımız doğru ve oyuncularımız baskı altında oynamak istemiyor.

Bu şekilde ayakta kalmak işin kolay kısmı. Tottenham’ın 20 yıllık hikayesi bu. Kulübün bir sahibi var ve taraftarlar tarafından destekleniyor ancak kazanılmış hiçbir kupa yok.

Bunun sebebinin sorgulanması gerekiyor"