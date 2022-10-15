Chelsea ile bir Premier Lig zaferi yaşayan ve şimdilerde Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte, Londra'da bir otelde yaşıyor.

Premier Lig'de bu sezon beklentilerin üzerine çıkan Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte, Jose Mourinho'nun Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde olduğu gibi otelde kalmayı tercih ediyor. Londra'da henüz ev tutmayan Conte, otelde kalmanın bir takım avantajları beraberinde getirdiğini belirtirken, yaşamından memnun olduğunu söyledi.

Conte ne söyledi?

"Otelde yaşamanın elbette farklı avantajları var. Dürüst olmak gerekirse bulunduğum otelin sahibi ve oteldeki insanlar artık ailem gibi oldu. Beni orada yaşayan bir insan olarak görüyorlar ve her zaman çok iyi davranıyorlar. Bu nedenle onlara bir teşekkür etmek istiyorum"

Conte'nin durumuna benzer bir şekilde Jose Mourinho da Manchester United'ı çalıştırdığı dönem boyunca bir otelde konaklamıştı. Eşi ve kızı hala İtalya'da yaşayan Conte, bu nedenle sık sık ülkesine ziyarette bulunuyor. Tottenham ile olan kontratı 2023'te sona erecek olan Conte'nin kontratında bir yıllık opsiyon bulunsa da bu opsiyonun devreye girip girmeyeceği henüz netlik kazanmadı.