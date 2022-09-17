Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte son haftalardaki form düşüklüğüyle eleştirilerin odak noktasına dönüşen Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'a destek çıktı. Oyuncunun gol açlığının neden olduğu öfkenin gol orucunu yenmesine yardımcı olacağını belirten İtalyan futbol adamı, Son'un gollerinin kısa süre içerisinde geri döneceğini belirtti.

"Bence Sonny kesinlikle mutlu değil çünkü gol atamıyor. Bu normal ve bu durum nedeniyle kızgın olması hoşuma gidiyor çünkü bu isteğini ortaya koyuyor. Takım olarak ona ihtiyaç duyduğumuzun farkında. Bizim için gerçekten de çok önemli bir oyuncu. Ayrıca bizim takımımızın oynadığı gibi arka arkaya büyük maçlar oynadığınızda bu durumun getirdiği zihinsel yorgunluğu da hesaba katmalısınız. Ama yine de şunu tekrar etmek istiyorum ki Sonny bizim için asla ve asla bir sorun değil"