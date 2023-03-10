Tottenham futbolcularının, Mauricio Pochettino'nun geri dönmesi için eski hocalarına çaresizce yalvardıkları iddia edildi.

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nden elenen Tottenham'da Antonio Conte'nin, sezon bitmeden takımdan ayrılma olasılığı devam ediyor. Sky Sports'a göre, Spurs oyuncuları eski menajerleri Pochettino ile temasa geçerek ondan Kuzey Londra'ya geri dönmesini istedi. Arjantinli, 2019'da Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline çıkardıktan birkaç ay sonra takımdan ayrılmıştı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Kulüp yönetimi yeniden bir araya gelme olasılığını göz ardı etmiyor, ancak sonunda yeni bir teknik direktör atamaları halinde 'pragmatik bir seçim' yapacaklar. Yönerimin; Roberto De Zerbi, Luis Enrique, Thomas Tuchel ve Marco Silva gibi isimlerin yer aldığı bir kısa liste oluşturduğu bildirildi.

VE DAHA FAZLASI: Spurs'ün hafta ortası Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan'a elenmesi, Conte için işleri daha da karmaşık hale getirdi. Son altı maçta sadece iki gol atabildiler ki bu, takımın Pochettino döneminde oynadığı baskın hücum futbolundan çok farklı. İtalyan, Avrupa'daki başarısızlıktan sonra Kuzey Londra'daki günlerinin sayılı olabileceğini kabul etti.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

(C)Getty Images

(C)Getty Images

Getty Images

TOTTENHAM'I NE BEKLİYOR? Conte, hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun ardından işleri yeniden düzene koymak isteyecek. Spurs, cumartesi günü Premier Lig'de Nottingham Forest'ı konuk edecek.