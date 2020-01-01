Antonio Cassano: Haaland tam bir hayvan

Eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano, Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın çok iyi bir golcü olduğunu ve onu Juventus'a önerdiğini söyledi.

, ve gibi büyük kulüplerin formasını giyen eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano, Erling Haaland'ı henüz Salzburg'da oynarken 'a tavsiye ettiğini söyledi.

Ocak 2020'de 'a transfer olan Norveçli golcü, Salzburg forması giydiği dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin ilgi odağı olmuştu.

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Christian Vieri'nin Instagram'daki canlı yayınına katılan Cassano, seçeneğini Dortmund'dan yana kullanarak aynı performansını 'da da göstermeye devam eden Haaland hakında şöyle söyledi:

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"Salzburg'da oynamaya başladığında onu Juventus'a önerdim. Zaten onlar da Haaland'ı takip ediyormuş."

"Haaland takımın yukarda tutuyor, gol atıyor ve iki ayağıyla da oynamayı biliyor. O bir hayvan, hiçbir şeyden ya da hiç kimseden korkmuyor."