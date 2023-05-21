İtalyan efsane Antonio Cassano, Roma Menajeri Jose Mourinho'nun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor.

NE OLDU? Roma, Bayer Leverkusen'i toplamda 1-0 yenerek Avrupa Ligi finaline yükseldi ve şimdi finalde Sevilla ile karşılaşacaklar.

Bu, Mourinho ve Roma'nın geçen sezon ilk Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıktan sonra arka arkaya ikinci kez Avrupa'da oynayacağı final olacak.

Roma ile elde ettiği başarılara rağmen, İtalya Milli Takımı'nın eski oyuncularından Antonio Cassano, Mourinho ve Roma'yı bu sezon Avrupa finaline ulaştıkları için 'şanslı' olarak nitelendirdi.

NE DEDİLER: TalkSport'a konuşan Cassano, "Koç her şeyin özel olduğunu söyleyecek ama hayatta, Napolyon'un dediği gibi, güçlü bir komutan olmaktansa şanslı bir komutan olmak daha iyidir.

"Ve o çok şanslı, bu gerçekten etkileyici. Genel olarak kariyeri iyi gitmiyor, ama geçen yıl Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı ve şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Şu anda sadece bu konuşulacak.

"Sonuçlara devam edeceğiz. Futbol hakkında konuşmam ve oyunu analiz etmem gerekiyor. Oldukça utanç verici bir şey.

"Hiç anlayamayacağınız bir şey. Ama kazanırsa ne diyecek Mourinho? 'Finale kaldım ve kazandım, gerisi umurumda değil!' Aferin Roma, ama onlar hiçbir halt yapmadı!"

BÜYÜK RESİM: Bu açıklama, İtalyan eski oyuncunun Mourinho'ya yönelttiği ilk eleştiri değil.

Geçen ay eski kulübü Real Madrid'e, Carlo Ancelotti'nin görevi bırakması durumunda Mourinho'yu bir sonraki menajer olarak getirmemeleri gerektiğini tavsiye etmişti.

Hatta Mourinho'nun, futbol hakkında hiçbir şey bilmediğini söyleyecek kadar da ileri gitmişti.

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ROMA İÇİN SIRADA NE VAR? Mourinho'nun ekibi, Pazartesi günü Serie A karşılaşmasında Salernitana ile kozlarını paylaşacak.