Antoine Griezmann'dan, kimsenin beklemediği transfer

Antoine Griezmann bu yaz Atletico Madrid'den ayrılmaya hiç olmadığı kadar yakındı.

34 yaşındaki oyuncu, pazartesi günü Botafogo'ya karşı Colchoneros'un galibiyet golünü atarken, öncesinde ayrılacağına dair kuvvetli işaretler taşıyordu ve özellikle MLS kulüpleri onu Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmeye istekliydi.

Los Angeles FC, Griezmann'ı almak için en ısrarcı olan kulüptü, ancak sonunda bu yaz gerçekleşmedi. MLS habercisi Jerome Meary, RMC Sport ile yaptığı bir röportajda, anlaşmanın sağlanmasını engelleyenin Atleti'nin finansal teklifi olduğunu açıkladı.

Griezmann Atlético'da kalacak

"İki yıldır onu buraya getirmeye çalışıyoruz ve maalesef bu sonuçlanmadı.

Bir noktada, Los Angeles ile bir anlaşmaya çok yakındık, ama işe yaramadı. Atlético'dan, en sevdiği kulüpten, çok iyi bir teklif aldı, hepsi bu. ABD'ye gelmek için gerçekten motive olduğunu düşünüyorum, ama bir efsane olduğu Atlético gibi bir kulüp ile rekabet ediyorsunuz ve onların bizim eşleştiremeyeceğimiz çok iyi bir finansal teklifleri vardı"

Griezmann, en az bir sezon daha Atlético'da kalacak, ancak önceki sezonlara göre daha az önemli olması bekleniyor. Kötü bir formda ve Botafogo'ya karşı gol atmadan önce 18 maçlık bir gol kuraklığı yaşadı.

Julian Alvarez, gelecek sezon Atleti'nin ana forveti olacak ve Alexander Sorloth, Griezmann'ın önünde hücumda partneri olmak için iyi bir konumda. Ancak yaz boyunca işler değişebilir ve eski Fransız milli oyuncusu Diego Simeone'nin gözünde tekrar öncelikli bir yer kazanabilir.