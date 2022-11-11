Anthony Nwakaeme ve Onur Kıvrak, Muşspor'a yardım etti

Futbol yaşantısını Arabistan'da sürdüren Nijeryalı yıldızdan ilginç bir hamle geldi.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Antony Nwakaeme, artık Süper Lig'de olmasa da Türk futboluna katkıda bulunmaya devam ediyor.

Nijeryalı yıldız, TFF 3. Lig ekibi Muşspor'a maddi yardımda bulundu. Kulüp, Nwakaeme ile birlikte bordo-mavililerin eski kalecisi Onur Kıvrak'ın da destek verdiğini açıkladı.

Ne söylendi?

Muşspor'un resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme 1071; Trabzonspor’un eski kaptanı Onur Recep Kıvrak ise 61 forma satın alarak kulübümüze destek oldular.

"Kendilerine Muşspor camiası olarak teşekkür ediyoruz."

Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme, 1071 ve Trabzonspor’un eski kaptanı Onur Recep Kıvrak, 61 forma satın alarak kulübümüze destek oldular.

Kendilerine Muşspor camiası olarak teşekkür ediyoruz. 🤍💛🤍 pic.twitter.com/J5Xa8ywV1q — MUŞ SPOR (@MusSpor) November 10, 2022

Anthony Nwakaeme nerede?

Uzun süren sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan Trabzonspor ve Nwakaeme, bilindiği gibi yaz transfer döneminde yollarını ayırdı.

Adı birçok kulüple anılan 33 yaşındaki sol kanat, daha sonra Suudi Arabistan ekibi Al Fahya'ya transfer oldu.

Nwakaeme, 2022-23 sezonunda Suudi liginde yedi maça çıktı ve üç gol kaydetti.