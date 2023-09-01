Ansu Fati resmen Brighton’da

Barcelona’da çok şeyler beklenen ancak beklentileri karşılayamayan genç yetenek, Premier Lig’in yolunu tuttu.

Roberto De Zerbi yönetiminde oynadığı futbolla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Premier Lig ekiplerinden Brighton, Barcelona’nın genç yıldızı Ansu Fati’yi sezon sonuna dek kiraladı. İmza sonrasında konuşan Roberto De Zerbi, "Bizim için çok iyi bir anlaşma. Ansu'nun hedeflediğimiz seviyeye çıkmamıza yardımcı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Messi'den sonraki 10 numara

Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın forması ile 112 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibinde oynadığı süre boyunca 29 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Barcelona’nın Lionel Messi’nin takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı teslim ettiği isim olan Fati, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen çıkışı sergileyememişti.

Barcelona’nın geçtiğimiz sezon şampiyonlukla noktalanan sezonunda 38 maçın 37’sinde şans bulan Fati sadece 12 lig maçına ilk 11’de çıkmıştı. Bu sezon da üç maçın tamamında sahada yer alan Fati, buna karşın sadece 50 dakika süre almış ve rotasyonda 2007 doğumlu bir diğer genç yetenek Lamine Yamal’ın gerisinde kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.