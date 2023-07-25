Kylian Mbappe’nin PSG’deki geleceğine ilişkin tartışmalara Paris’in belediye başkanı da dahil oldu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, PSG’nin yıldızı Kylian Mbappe’nin 259 milyon sterlinlik rekor teklifle Al-Hilal’e transfer olma ihtimaline ilişkin yaşadığı şaşkınlığı gizlemedi. Suudi kulübünün dudak uçuklatan teklifi karşısında büyük bir şaşkınlığa uğrayan Hidalgo, Mbappe’nin Suudi Arabistan’da oynama ihtimalinin hoşuna gitmediğinin altını çizdi.

2014’te göreve gelen başarılı siyasetçi BFM TV’de katıldığı programda PSG’ye ilişkin düşüncelerini de paylaştı. Ülkenin en değerli futbol varlığının kariyerini bir Körfez ülkesinde sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Hidalgo, “PSG şu an dünyanın en iyi oyuncusuna sahip ve onu göndermeye çalışıyorlar. Hiçbir şeyden anlamasam bile PSG’nin onu tutmak zorunda olduğunu biliyorum” dedi.

Japonya'ya götürülmedi

PSG tarafından Japonya’da devam yeni sezon kampı kadrosuna dahil edilmeyen Mbappe, kulübü tarafından takımdan ayrılmaya zorlanmıştı.

Al-Hilal’den bir yıl için dev bir kontrat önerisi alan ve gelecek sezon bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer olma şansına sahip olan Mbappe, Relevo’da yer alan habere göre teklif edilen ücret ne olursa olsun Suudi Arabistan’da oynamak istemiyor ve kontratını Paris’te tamamlama konusunda kararlı görünüyor.