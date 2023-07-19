Kadın Futbol Süper Ligi’nde gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında kaleci takviyesi yaptı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon İzlanda’nın Fjardabyggd/Leiknir/Hottur takımında forma giyen Anne Elizabeth Bailey Colombo’yu kadrosuna kattı.
26 yaşındaki Amerikalı kaleci, 2023-2024 sezonunda sarı-lacivertli takımın formasını giyeceği açıklandı.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu finalde karşılaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET’e uzatmalarda kaybeden Fenerbahçe’nin geride bıraktığımız sezondaki kaleci rotasyonu Göknur Güleryüz ve Ezgi Çağlar’dan oluşuyordu.
Serhat Deniz ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Gökhan Bozkaya’yı getiren Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.