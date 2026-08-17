Anlaşmazlıklar nedeniyle Chelsea'nin sahibi hissesini satmak için görüşüyor

Chelsea'nin sahibi Todd Boehly, Premier Lig'deki rakip kulüpteki hissesini satmak için görüşmelere başladı.

Amerikalı finansör, iş ortağı Mark Walter ile birlikte, Chelsea'deki hisselerini en büyük hissedar Clearlake Capital'e satmak için görüşmeler yürütüyor.

"Financial Times" gazetesi olası herhangi bir anlaşmanın, kulübün sahiplik grubu içinde uzun süredir devam eden gerilimin çözülmesine yardımcı olabileceğini doğruladı.

Boehly ve Walter, Chelsea'nin 2022 yılında 2,5 milyar sterlin değerindeki bir anlaşmayla satın alınmasından bu yana, sahiplikteki ortakları Clearlake ve Behdad Eghbali ile strateji konusunda defalarca karşı karşıya geldi.

Clearlake şirketi, Stamford Bridge kulübündeki en büyük hisseye yüzde 61,5 oranıyla sahip, ancak kontrolü kulüp başkanı sıfatıyla Boehly ile paylaşıyor.

Raporda, iki taraf arasında yıllarca süren aralıklı görüşmeler olduğu, ancak herhangi bir anlaşmaya varılmasının kesin olmadığı da belirtildi.

Bu hamleler, Walter'ın ticari imparatorluğunun düzenleyici bir incelemeyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

İddialar, kontrolündeki sigorta şirketlerinin, bu kredilerle olan bağlantıyı açıklamadan ilişkili taraflara para verdiğine işaret ediyor.

Söz konusu sigorta şirketleri şu anda bağlı yatırımlarını satmak veya bu kredileri geri ödemek için harekete geçiyor.

Walter, daha geçen hafta Los Angeles Lakers kulübünü Disney başkanı Bob Iger ve Joshua Kushner'e 9,2 milyar sterlinin (12,5 milyar dolar) üzerinde bir bedelle satmayı kabul etmişti.

Bu satış işlemi, basketbol devini satın almasından bir yıldan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Chelsea, Amerikan şirketinin kulübü satın almasından bu yana transferlere iki milyar sterlinden fazla harcadı.

Buna rağmen, kulübün geçen sezonu ligde onuncu sırada tamamlamasının ardından sahadaki sonuçları geriledi.

Avrupa kupalarından uzak kalınması, Chelsea'nin transfer yetkililerinin stratejisinde büyük bir değişikliğe yol açtı; genç oyuncu satın alma politikasını, bu sezon teknik direktör Xabi Alonso'nun kadrosuna Danny Welbeck ve Jordan Henderson gibi tecrübeli isimleri katma yönünde değiştirdiler.