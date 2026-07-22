Basındaki haberlere göre İttihad kulübü oyuncusu, devam eden yaz transfer döneminde İtalya Ligi'ne transfer olmaya yaklaştı.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, Genoa kulübünün, Arnavut bek Mario Mitaj'ın hizmetlerini almak amacıyla devam eden yaz transfer döneminde İttihad kulübüyle görüşmelere başladığını bildirdi.

Gazete, İtalyan kulübünün Mitaj'ı satın alma opsiyonu içeren bir maddeyle birlikte bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti.

İki kulüp, transferin devam eden yaz transfer döneminde resmi olarak tamamlanması için şu günlerde nihai bir anlaşmaya varmak üzere çalışıyor.

23 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında Lokomotiv Moskova'dan İttihad kadrosuna katıldı ve Fransız Laurent Blanc ile Portekizli Sergio Conceicao'nun teknik direktörlüğünde ilk on birde adını duyurmayı başardı.

El-Inma Stadı'na geldiğinden bu yana 23 yaşındaki oyuncu 58 maça çıktı; bu maçlarda 2 gol atıp 6 gol pası verdi ve takımın iki sezon önce Roshn Ligi ile Kral Kupası'ndan oluşan çifte kupaya ulaşmasına katkıda bulundu.