İspanyol ekibi Real Madrid, mevcut yaz transfer döneminde Alman kulübü Leipzig'den Fildişi Sahili'li kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmaya her zamankinden daha fazla yaklaştı.

Bu konuda "Sky Sport - Almanya" ağının muhabiri Alman gazeteci Florian Plettenberg, bugün çarşamba günü "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Büyük gelişme! Real Madrid ve Leipzig, Yan Diomande'nin transferini tamamlamanın eşiğine geldi."

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Şunları ekledi: "Özel ayrıntılar: Transferin garanti edilen mali bedeli 125 milyon euro. Gerçekçi bonuslar da eklendiğinde, bu değerin 135 milyon euroya çıkması bekleniyor; zor gerçekleşen koşullara bağlı tüm bonusların gerçekleşmesi halinde ise toplam değer 140 milyon euroya kadar ulaşabilir."

Devamında şunları kaydetti: "Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Leganes (oyuncunun eski kulübü), oyuncunun transfer gelirinin yaklaşık %5'ini alacak. Transferin resmi olarak tamamlanmasından önce yalnızca son resmi işlemler kaldı."

Diomande, geçen sezon Leipzig ile parladı; ayrıca 2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla dikkat çeken bir performans sergiledi.



