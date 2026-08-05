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YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

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Anlaşma tamam: Diomande'nin Real Madrid'e transferinin tüm detayları

Transfers
Ferencvaros - Real Madrid
Ferencvaros
Real Madrid
Club Friendlies
Leeds United - RB Leipzig
Leeds United
RB Leipzig
Y. Diomande
Macaristan
İspanya
İngiltere
Almanya
Côte d’Ivoire

Görüşmeler birkaç gün sürdü

İspanyol ekibi Real Madrid, mevcut yaz transfer döneminde Alman kulübü Leipzig'den Fildişi Sahili'li kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmaya her zamankinden daha fazla yaklaştı.

Bu konuda "Sky Sport - Almanya" ağının muhabiri Alman gazeteci Florian Plettenberg, bugün çarşamba günü "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Büyük gelişme! Real Madrid ve Leipzig, Yan Diomande'nin transferini tamamlamanın eşiğine geldi."

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Şunları ekledi: "Özel ayrıntılar: Transferin garanti edilen mali bedeli 125 milyon euro. Gerçekçi bonuslar da eklendiğinde, bu değerin 135 milyon euroya çıkması bekleniyor; zor gerçekleşen koşullara bağlı tüm bonusların gerçekleşmesi halinde ise toplam değer 140 milyon euroya kadar ulaşabilir."

Club Friendlies
Leeds United crest
Leeds United
LEE
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Club Friendlies
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Devamında şunları kaydetti: "Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Leganes (oyuncunun eski kulübü), oyuncunun transfer gelirinin yaklaşık %5'ini alacak. Transferin resmi olarak tamamlanmasından önce yalnızca son resmi işlemler kaldı."

Diomande, geçen sezon Leipzig ile parladı; ayrıca 2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla dikkat çeken bir performans sergiledi.


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