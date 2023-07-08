Barcelona, Brezilyalı yıldız Vitor Roque'yi kadrosuna katmak için çok sayıda rakibini saf dışı bıraktı.

Kulüpler anlaşma sağladı

Sözleşme oyuncuya gönderildi

Genç yıldız, Camp Nou'ya gidiyor

NE OLDU? GOAL'ün edindiği bilgiye göre Barcelona ve Athletico Paranaense, 18 yaşındaki forvet Vitor Roque için 35 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Bonservis ücreti, bonuslarla birlikte toplamda 71 milyon Euro'ya kadar yükselebilir. Genç yıldız, 2024'te Barcelona'ya gelecek. Brezilyalı oyuncunun ocak transfer döneminde mi yoksa gelecek yaz mı Barça'ya geleceği henüz net değil.

VE DAHA FAZLASI: Vitor, Barça ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak. Brezilyalının bonservisi taksitler halinde ödenecek. Bu, Brezilya futbol tarihinin en büyük bonservis bedeli olacak. Bonusların; oynanan maç sayısı, atılan goller, bireysel ve takım ödülleriyle ilgili olduğu gelen bilgiler arasında.

ÜÇ FOTOĞRAF:

Getty Images

Getty

Getty Images

BARCELONA'YI NE BEKLİYOR? Anlaşma, 18 yaşındaki Arda Güler'in Real Madrid'e kaptırılmasından günler sonra geldi. Barça, sezon öncesi çalışmalarına temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlık kampı ile başlayacak.