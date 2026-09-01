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Anlaşma sağlandı: Chelsea'nin yıldızı Tottenham'ın kapısında

Chelsea
Tottenham Hotspur
M. Mudryk
Premier Lig
İngiltere
Ukrayna

Premier Lig'de yeni bir meydan okuma

Chelsea'nin önemli oyuncularından biri, bu yaz devam eden transfer döneminde Tottenham Hotspur'a resmi olarak transfer olmaya yaklaştı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Son dakika. Mikhaylo Mudryk Tottenham'a transfer olacak. Sözleşmenin kişisel şartları da dahil olmak üzere her konuda anlaşma sağlandı."

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Romano şunları ekledi: "Mudryk, bir bedel karşılığında kiralık olarak Tottenham'a katılacak; ayrıca anlaşmanın oyuncunun satın alınmasına imkan tanıyan ancak zorunlu olmayan bir madde içerdiği de öğrenildi."

Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Ukraynalı oyuncu yeniden Roberto De Zerbi yönetiminde çalışmaya dönecek."

Roberto De Zerbi ve Mikhaylo Mudryk daha önce Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk saflarında birlikte çalışmıştı.

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