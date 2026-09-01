Anlaşma sağlandı: Chelsea'nin yıldızı Tottenham'ın kapısında

Chelsea'nin önemli oyuncularından biri, bu yaz devam eden transfer döneminde Tottenham Hotspur'a resmi olarak transfer olmaya yaklaştı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Son dakika. Mikhaylo Mudryk Tottenham'a transfer olacak. Sözleşmenin kişisel şartları da dahil olmak üzere her konuda anlaşma sağlandı."



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Romano şunları ekledi: "Mudryk, bir bedel karşılığında kiralık olarak Tottenham'a katılacak; ayrıca anlaşmanın oyuncunun satın alınmasına imkan tanıyan ancak zorunlu olmayan bir madde içerdiği de öğrenildi."

Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Ukraynalı oyuncu yeniden Roberto De Zerbi yönetiminde çalışmaya dönecek."

Roberto De Zerbi ve Mikhaylo Mudryk daha önce Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk saflarında birlikte çalışmıştı.



