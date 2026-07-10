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Anlaşma sağlandı… Al-Ahly, Juan Gamper Turnuvası’nda Barcelona’nın yeni rakibi oldu

Al Ahly SC
Barcelona
Premier Lig
La Liga
Mısır
İspanya

Mısır’ın Al-Ahly takımı, 2026-2027 futbol sezonunun başlamasından önce, Barcelona’nın Juan Gamper Kupası’ndaki yeni rakibi olacak.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona kulüp yönetiminin, yeni sezonun başlamasından önce Juan Gamper Kupası kapsamında iki takım arasında bir dostluk maçı oynanması konusunda Al-Ahly yönetimi ile anlaşmaya vardığını bildirdi.

Gazete, maçın 19 Ağustos'ta Katalan kulübünün kalesi olan Spotify Camp Nou'da oynanacağını belirtti.

Gazeteye göre, Barcelona, 110 milyonluk nüfusa sahip bu büyük pazara girmek amacıyla stratejik bir plan kapsamında bu adımı attı.

Bu girişim sadece Mısır pazarıyla sınırlı kalmayıp, geniş taraftar kitlesi nedeniyle Katalan kulübünün büyük ilgi gösterdiği tüm Arap pazarını da hedefliyor.

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