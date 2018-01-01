Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın görevine son verildi!

Ankaragücü yönetimi, Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle İsmail Kartal'ın görevine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-0'lık skorla boyun eğen Ankaragücü'nde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine son verildi.

Ankaragücü yönetiminden yapılan açıklamada, İsmail Kartal'ın görevine son verilme kararının sebebi olarak deneyimli teknik adamın maçın ardından yaptığı açıklamalar gösterildi.

İsmail Kartal, Sivasspor maçının ardından ne dedi?

57 yaşındaki teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Başkan ve yönetim, kulübe kaynak ve destek bulma noktasına yeterli olamadılar. 6 aydır kimse burada bir kuruş para almıyor. Geçen seneden bugüne kadar futbolcuların alacakları var. Bugün mağlup olduk ama son 1,5-2 aydır artık takımı motive edemeyecek duruma geldim. Oyuncularım alacaklarını alamadıkları, yeterli derece maçlara konsantrasyon sağlayamadıkları, biz de onları iyi motive edemediğimiz için son 5 haftadır düşüş yaşıyoruz." şeklinde konuşmuştu. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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Ankaragücü Kulübü: "Kulübümüzü küçük düşüren bu beyanlar kabul edilemez"

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Sivasspor müsabakası sonrası Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Kulübümüz Başkanı ve Yönetim Kurulu hakkında ki açıklamaları Kulübümüz tarafından değerlendirilerek görevine son verilmesine karar verilmiştir.

Kupa ve lig müsabakalarında alınan başarısız sonuçların sebebinin farklı nedenlere bağlanarak ve Kulübümüz yönetimine haksız ithamlarda bulunulmasını kabul etmemiz Kulübümüz ve Camiamız olarak mümkün değildir.

Camiamızın ve taraftarımıza karşı saha içinde ki başarısızlığı örtme amacı ile Kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyanlar kabul edilemez.

Yapılan açıklamanın, bir metinden okunarak yapılması, önceden hazırlandığını açıkça göstermektedir.

Kulübümüzün içinde olduğu ekonomik sorunların bahane edilmiş ise de; bilindiği üzere, Kulübümüz uzun yıllardır ekonomik sorunlarla mücadele etmesine rağmen zorlukları bir bir aşarak başarıya ulaşmaktadır.

Çalışan ve işveren ilişkisi içinde bulunduğumuz Teknik Direktör İsmail Kartal’ın beyanları iş sözleşmesinin devamını olanaksız kılmıştır.

Teknik Direktör İsmail Kartal ile Kulübümüz arasında ki güven bağları geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olup bu nedenle görevine bugün tarihi itibariyle son verilmiştir.

Kamuoyuna ve Camiamıza Saygı ile duyurulur."