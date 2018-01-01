İsmail Kartal: 6 aydır kulüpte hiç kimse bir kuruş para alamadı

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor mağlubiyeti sonrası futbol konuşamayacağını çünkü çok büyük sıkıntıları olduklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal da çok fazla futbol konuşmayacağını, dengeli giden maçta üst üste 2 gol yedikten sonra oyundan düştüklerini ve mağlup olduklarını ifade etti.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşmalarına rağmen ligde 20 puan topladıklarına dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti:

"1,5 yıldır çok büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Ankaragücü'nün destek almadığından bahsedilse de Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde devlet büyüklerimizin Ankaragücü'ne büyük destek ve katkıları olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, göreve geldiğim günden bugüne kadar Ankaragücü camiasının yeniden şahlanması için yapmış oldukları destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Başkan ve yönetim, kulübe kaynak ve destek bulma noktasına yeterli olamadılar. Kaynak bulmak ve futbolcuların ekonomik sorunlarını gidermek benim işim olsaydı gecemi gündüzüme katar bunu da halletmek için elimden geleni yapardım. Binbir zorlukla bugünlere getirdiğimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirecek insanların önünü açmak, Ankaragücü'ne ve cefakar taraftarlarına yapılacak en büyük hizmettir."

"Sorumluluk almaya hazırım"

Kartal, "Ben bu noktada sorumluluk almaya hazırım ama kaldı ki sorunlar teknik değil, tamamen ekonomik ve bunun ortaya çıkardığı psikolojik ve sosyal sorunlar." dedi.

Bu noktada herkesin sorumluluğunu bilmesi ve gereğini yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Kartal, şöyle devam etti:

"6 aydır kimse burada bir kuruş para almıyor. Geçen seneden bugüne kadar futbolcuların alacakları var. Bugün mağlup olduk ama son 1,5-2 aydır artık takımı motive edemeyecek duruma geldim. Sakatlığı bulunan oyuncumuz çok. Oyuncularım alacaklarını alamadıkları, yeterli derece maçlara konsantrasyon sağlayamadıkları, biz de onları iyi motive edemediğimiz için son 5 haftadır düşüş yaşıyoruz. Bugün tek üzüntüm buraya kadar bizi destekleyen, bize inanan ve güvenen her zaman yanımızda olan büyük Ankaragücü taraftarlarının böylesine çok kötü bir futbolla mağlubiyetle buradan evlerine gitmeleri. Onlar adına çok üzgünüm. Bu noktada, bu şartlar altında ben ve ekibim, şu an 20 puandayız elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Kendi adıma Ankaragücü'nün başarısı için geleceği için yapılması gereken bir şey varsa ben bunu yapmaya hazırım, bunu herkes bilsin ama başkanın ve yönetimin de bu saatten sonra artık bir şey yapması lazım. Artık gemi yürümüyor."

"İstifa etmedim"

Bir basın mensubunun, açıklamaların istifa olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusu üzerine Kartal, "İstifa etmedim, gerekirse başkan ve yönetim değerlendirmesini yapacak. Kulüp, camia, bu takım için seve seve gereğini yaparım. Yönetim bize destek verecek, takımın alacaklarını verecek, devre arası transfer yapacak. Bu çocukların paraları ödenmiyor, bunlar ödenecek ki takımı motive edelim. Siz iki ay maaş almazsanız ne olur? Bu çocuklar 6,12,13 ay maaş almayanlar var. Ben bu sorumluluğu almaya hazırım. Başkan ve yönetim de alsın, almayacaklarsa herkes yoluna, bu kadar." şeklinde konuştu.