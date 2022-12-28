Blu TV aracılığıyla ekranlara yeniden geri dönen popüler televizyon dizisi Behzat Ç. Ankaragücü taraftarlarının tepkisine neden oldu. Ankara'da geçen dizinin son bölümünde uyuşturucu satıcısının Ankaragücü taraftarı gibi lanse edilmesi sarı-lacivertli takımın tepkisini çekti ve yapılan açıklamada yapımcı ve dizi ekibinden özür beklendiği kaydedildi.

Ankaragücü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dijital bir platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik.

112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bir kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz.

Ankara’da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara’nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz.

Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz."