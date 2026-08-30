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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Ani hücumlar ve temiz maç krizi: Chelsea'nin çelişkileri gösterisi sürüyor

Chelsea - Brighton & Hove Albion
Chelsea
Brighton & Hove Albion
Premier Lig
İngiltere

Savunma sorunu ve gol yağmuru

Chelsea, 2026-2027 Premier Lig sezonunun açılışında hücumda dikkat çeken rakamlar üretmeye devam etti.

Premier Lig'in ikinci haftasında Brighton'a karşı oynadığı maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamlayan Chelsea, taraftarlarını sevindirdi.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun ekibi, maçın başlamasından yalnızca 4 dakika sonra Romeo Lavia'nın attığı ani bir golle skoru açtı. Ardından Pedro Neto ve Joao Pedro iki gol daha eklerken, Brighton adına Malick Yalcouyé farkı bire indirdi.

Opta ağının verilerine göre, "Chelsea, sezondaki ilk iki maçının ilk 4 dakikasında gol atmayı başaran Premier Lig tarihindeki yalnızca ikinci takım oldu."

Ağ ayrıca şunları ekledi: "Chelsea'den önce bu başarıya yalnızca Bolton Wanderers, 2002-2003 sezonunda ulaşmıştı."



Ancak bu hücum üstünlüğünün karşısında savunma açısından belirgin bir endişe bulunuyor. Hücum üçlüsündeki güçlü başlangıca rağmen Chelsea, kalesini gole kapatma sorununu hâlâ yaşıyor. Squawka ağına göre takım, geçen sezondan bu yana devam eden bir seride, Premier Lig'de üst üste 18. maçında da gol yedi.



Chelsea, sezona ilk haftada Fulham'ı deplasmanında 3-2 mağlup ederek başlamıştı. Karşılaşmada ilk golü Joao Pedro'nun ilk dakikada attığı golle Chelsea kaydetmişti.

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