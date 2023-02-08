Gaziantep FK'nin Şilili yıldızı, sabaha karşı meydana gelen büyük depremde yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'yi yasan boğan deprem felaketinin ardından bölgede bulunan futbolcular da birer birer yaşadıklarını anlatmaya başladılar.

Gaziantep FK'nin kanat oyuncusu Angelo Sagal, büyük felaket anında hissettiklerini anlattı.

29 yaşındaki oyuncu, bu depremin Şili'deki depremden çok farklı olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Şili radyolarından biri olan ADN'ye açıklamalarda bulunan Sagal, şunları söyledi:

"Çok korkutucuydu. Saat sabah 04.00'tü ve uyuyorduk. Hemen kalktık. Eşimi ve çocuklarımı aldım. Kapının eşiğinde durduk.

"2010'da Şili'de yaşananlardan çok farklı hissettim. Sakin başladı fakat sonrasında şiddetlendi. Evin çok fazla hareket ettiğini hissettim.

"Dört yaşındaki oğlum evi bir canavarın taşıdığını söyledi. Bütün sokaklar karla doluydu. Bu yüzden dışarı çıkmak zordu. Hâlâ artçı sarsıntılar var."

Angelo Sagal'ı ne bekliyor?

Yaşanan felaketten dolayı şu anda Türkiye'de futbol da dahil olmak üzere tüm ulusal spor organizasyonları durdu.

Türkiye Futbol Federasyonu; 10, 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanması planlanan Süper Lig maçlarının 17, 18, 19 ve 20 Şubat tarihlerine ertelendiğini duyurmuştu.

Karşılaşmalar söz konusu tarihte oynandığı takdir de Sagal da yeşil sahalarda takımının bir parçası olmaya devam edecek.