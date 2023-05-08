Lille forması giyen genç oyuncu, Lionel Messi’nin kendisinden formasını istemesi üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Manchester United’ın eski oyuncusu Angel Gomes, takımı Lille’in PSG ile oynadığı karşılaşmanın ardından efsane oyuncu Lionel Messi’nin kendisinden formasını istemesi nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

2020’de Old Trafford’dan ayrılan ve Ligue 1’e adım atan Gomes, Şubat 2022’de oynanan karşılaşma sonrasında yaşananları Football Focus’ta açıkladı.

Gomes ne söyledi?

“Büyük yıldızlara hayran olan küçük bir çocuk gibiydim. Bu konuda yalan söyleyemem. Cesaretimi topladım ve Messi’nin yanına formasını istemek için gittim. Formasını verdikten sonra kendimi çok mutlu hissettim ve yanından ayrılırken, formamı ona verip vermeyeceğimi sordu. O an büyük bir şaşkınlık yaşamıştım çünkü Messi’nin benden formamı istemesi inanılmazdı. Bu gerçeküstü bir andı ve hemen çıkartıp formamı ona verdim”

Forma değişikliğinden hoşlanmıyor

Daha önce yaptığı açıklamalarda maç sonrasında forma değişiklikliğinden hoşlanmadığını belirten Messi, oldukça az sayıda isimle forma değişikliği yaptı.

Forma değişikliği için bir kez Zinedine Zidane’dan talepte bulunduğunu belirten efsane futbolcu, biri kendisine sormadıkça forma değişikliğine sıcak bakmadığını ve sadece rakipte Arjantinli futbolcular varsa bunu yapacağını söylemişti.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli futbolcu Nani’nin yeğeni olan Angel Gomes, bu sezon Lille formasıyla 33 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara iki gol ve altı asist sığdırdı.

Lille ve Manchester United formaları giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu son dönemde İngiltere U21 Milli Takımı’nın da formasını giydi ve İngiliz futbolunun potansiyeli yüksek gençlerinden biri olarak öne çıktı.