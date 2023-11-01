Angel Di Maria’dan Messi tepkisi: Git ve başka yerde ağla!

Benfica’nın Arjantinli yıldızı ve Lionel Messi’nin yakın arkadaşı Angel Di Maria, Messi’nin sekizinci Ballon d'Or zaferini küçümseyen Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus’a sert bir mesaj gönderdi. Messi’nin ödülü kazanmasını saçmalık olarak değerlendiren Alman futbol adamı, ödülü Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland’ın kazanması gerektiğini vurgulamıştı.
Matthaus ne söylemişti?
“Benim için Haaland son on iki ayın en iyi oyuncusu. Manchester City ile büyük şampiyonluklar kazandı ve bu süreçte gol rekorları kırdı.
Benim için Haaland'dan başka bir yol yok. Bir Messi hayranı olmama rağmen bu seçim tam bir saçmalık.
Messi'nin kazanması hak edilmemiş bir şey. Ama bu Dünya Kupası'nın her şeyden daha önemli olduğunu gösteriyor. Haaland tüm yıl boyunca Messi'den daha iyisini yaptı”
Matthaus’un bu yorumlarına cevap vermekte gecikmeyen Di Maria, “Git başka yerde ağla” ifadelerini kullanırken, sözlerine gülme emojisi ekledi. Kendisi de Ballon d'Or ödüllü olan Matthaus, 1990 yılında Almanya ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra bu onura layık görülmüştü. Matthaus ayrıca 2020 yılında, ödülü kazanmış en iyi oyunculardan oluşan Ballon d'Or Rüya Takımı'na da dahil edilmişti.