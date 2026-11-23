Manchester United orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo, pazar günü Liverpool karşısında alınan 4-0'lık moral bozucu yenilginin ardından takım arkadaşlarını birliklerini göstermeye çağırdı. İngiltere millî oyuncusu, Anfield'daki yenilginin acısını hızla geride bırakıp Avrupa'daki sıradaki maçlarına hazırlanmaları gerektiğini düşünüyor.

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Manchester United, Anfield'da gerçekle yüzleşti

Merakla beklenen Merseyside deplasmanı, Mauricio Pochettino'nun takımı için kâbusa dönüştü. United, acımasız Liverpool karşısında ağır bir yenilgi aldı . Yaz transferi Leny Yoro, maçın henüz sekizinci dakikasında doğrudan kırmızı kart görünce konuk ekip neredeyse tüm karşılaşmayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Pochettino yönetimindeki yeni düzene hâlâ alışmaya çalışan takım için bu, sarsıcı bir sonuçtu. Ancak Mainoo, aralık ayı yaklaşırken maç takvimi giderek sıkıştığı için takımın moralini bozmaya vakti olmadığı görüşünde.

Mainoo, "Anfield'a gelmek zor. Ama takım arkadaşlarımın mücadelesine diyecek sözüm yok. Bu maçın acısını yaşayıp yolumuza devam etmeliyiz," ifadelerini kullandı. MUTV'ye verdiği röportajda sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçlar peş peşe geliyor, bu yüzden yenilgi üzerinde uzun uzun düşünmeye vaktimiz yok."

Şimdi odak noktası Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi, United'a kısa sürede kendini telafi etme fırsatı sunacağı için takımın yaralarını sarmaya fazla vakti yok. Hafta ortasında Sporting ile oynanacak maç yaklaşırken Mainoo, bu kısa aranın oyuncuların yenilgiyi geride bırakması için tam da ihtiyaç duydukları şey olduğuna inanıyor. Rekabetin yoğun olduğu bir maçta alınan ağır yenilginin yarattığı hayal kırıklığından Avrupa arenasına geçmek, takımın itibarını yeniden kazanmayı hedeflerken enerjisini farklı bir amaca yöneltmesini sağlıyor.

Mainoo, "Sporting ile çarşamba günü oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Sadece birkaç gün kaldı, bu yüzden toparlanıp yeniden mücadele etmeliyiz," dedi.

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Pochettino'nun oyuncuları için karakter sınavı

Mainoo için verilecek tepkinin niteliği, sonucun kendisinden çok daha önemli. United'ın orta sahasında lider olarak öne çıkan 21 yaşındaki oyuncu, tek bir kötü sonucun krize dönüşmesini önlemek için takımın kenetlenmesini istiyor. Yoro'nun oyundan atılmasının ardından kulübün savunmadaki kırılganlığı mercek altına alınırken orta saha oyuncusu, takımın gerçek karakterinin bu yenilgiyle nasıl başa çıkacağında görüleceğine inanıyor.

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Geleceğe bakan orta saha oyuncusu, "Artık her şey karakter meselesi. Birlikte çalışmalı ve birbirimize destek olmalıyız. Umarım işler yoluna girer," diye ekledi.

United'ın yıldızları yeni teknik direktörün arkasında

Mainoo, acil taktiksel düzeltmelerin ötesinde, oyuncuların Pochettino'nun öncülük ettiği projeye tamamen bağlı olduğunu vurguladı. Arjantinli teknik direktör, skora rağmen oyuncularından başlarını dik tutmalarını istedi ve soyunma odası da bu konuda hemfikir görünüyor. Özellikle takımın performansına yönelik dışarıdan gelen eleştiriler yoğunlaşmaya başladığında, oyuncuların teknik direktörün vizyonuyla aynı çizgide kalması büyük önem taşıyor.

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Mainoo sözlerini şöyle tamamladı: "Hepimiz kararlıyız. Kimse bir yere gitmiyor ve hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yeni teknik direktörün arkasında durmamız, çalışmaya ve antrenman yapmaya devam etmemiz gerektiğini de biliyoruz. Yapabileceğimiz tek şey bu."