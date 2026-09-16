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Anfield'da coşku: Süper yedek, Konaté'yi Liverpool'un hafızasından siliyor

Transfers
AFC Bournemouth - Liverpool
AFC Bournemouth
Liverpool
Premier Lig
I. Konate
J. Jacquet
İngiltere
Fransa

Jeremie Frimpong değil, Jeremy Jacquet Liverpool'un yeni kurtarıcısına dönüşüyor

İngiliz kulübü Liverpool, yeni transferi genç Fransız defans oyuncusu Jeremie Jacquet'nin (21 yaşında) muhteşem başlangıcının ardından büyük bir hayranlık hali yaşıyor. Fransız ekibi Rennes'ten transfer edilen oyuncu, Ibrahima Konaté'nin geleceğe dönük seçeneği ve doğrudan alternatifi olmak üzere kadroya katılmıştı.

Konaté ise geçtiğimiz yaz, Premier Lig'de Liverpool ile dikkat çekici performanslar sergiledikten sonra bonservissiz bir transferle Real Madrid'e gitmişti.

Aradan yalnızca birkaç hafta geçmesine rağmen, Liverpool'daki yerel basından Jacquet'nin olağanüstü seviyesini öven yorumlar peş peşe geldi.

"Liverpool Echo" gazetesi, genç defans oyuncusunun ağırbaşlı performansını övdü ve geçtiğimiz cumartesi Fulham karşısında oynanan maçın ardından Anfield'dan başı dik ayrılan az sayıdaki oyuncudan biri olduğunu belirtti.

Gazete şöyle ekledi: "Jacquet'yi en çok öne çıkaran özelliği sinirlerine hâkim olması. Bir geçiş dönemi yaşayan ve Ibrahima Konaté'nin yokluğunu telafi etmeye çalışan bir takıma bu kadar kolay uyum sağlaması, bu yaz 21 yaşını dolduran bir oyuncu için dikkate değer bir başarı."

Gazete şunları vurguladı: "Aynı yaştayken Konaté'den çok daha iyi ve gördüklerimizden yola çıkarak, büyük bir oyuncu olmak için gereken tüm özelliklere sahip."


Aynı bağlamda, "This is Anfield" ağı, Jacquet'nin yalnızca sağlam defansif nitelikleriyle herkesi hayran bırakmakla kalmadığını, aynı zamanda orta saha ikilisi Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai'nin sunduklarının ötesinde hücumsal katkılar da sağladığını vurguladı.

Ağ, Fransız defans oyuncusunun topu ayağında tutarken büyük bir soğukkanlılık ve sakinlik gösterdiğini, bunun ise takımın Konaté ile eksikliğini hissettiği bir özellik olduğunu ve bu durumun onu Liverpool'un kadrosunda vazgeçilmez bir unsur haline getirdiğini açıkladı.

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