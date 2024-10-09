Andres Iniesta, teknik direktörlük kariyerine hazırlık yaparken, bir menajer olarak transfer edeceği üç Barcelona oyuncusunu belirledi.

Barcelona efsanesi Andres Iniesta, bu hafta başında profesyonel futbolculuk kariyerini resmen sonlandırdı. 40 yaşındaki futbolcu, futbolun içinde kalmak ve teknik direktörlük yapmak istediğini dile getirdi. Bu doğrultuda gerekli kurslara başladığını açıklayan Iniesta, gelecekte Barcelona’ya geri dönmenin hayalini kuruyor.

İspanyol futbolcu, El Partidazo de Cope programında teknik direktör olsaydı hangi oyuncuları transfer edeceği sorusuna yanıt verdi.

Fati sürprizi

Beklenildiği gibi Iniesta, Barcelona'dan üç isim seçti: Pedri, Marc-Andre Ter Stegen ve Ansu Fati.

Pedri, oyun tarzı ve futbol zekasıyla Iniesta'nın sahadaki benzeri olarak gösterildiği için bu seçim şaşırtıcı değil. Ter Stegen’in adı ise, son sakatlıkları ve önceki düşüşüne rağmen listede yer almasıyla dikkat çekti. Ansu Fati hakkında da yorum yapan Iniesta, oyuncunun sakatlıklar nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini, ancak hâlâ çok büyük bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.