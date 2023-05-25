Japonya’dan ayrılmaya karar veren efsane oyuncu yeniden Barcelona’ya dönmek isteyebileceğini söyledi.

Barcelona’dan ayrıldıktan sonra 2018 yılından bu yana Japonya’nın Vissel Kobe takımının formasını giyen ve 1 Temmuz’da oynanacak Consadole Sapporo maçının ardından kulübe veda edeceğini açıklayan Andres Iniesta yeniden Barcelona formasını giymek istediğini ancak bunun uzak bir ihtimal olduğunu söyledi. Iniesta’nın yeni takımı ise şu an için netleşmedi.

Iniesta ne söyledi?

Futbolu bırakmaya hazır olmadığını ve hala oynamaya devam etmek istediğini belirten Iniesta, “Birçok kez söylediğim gibi hayatımın bir noktasında Barcelona’ya dönmeyi çok isterim ama yine de bunun şu an çok uzak olduğunu düşünüyorum. Hala futbol oynayabileceğimi hissediyorum. Kariyerimi sahada oynayarak bitirmek istiyorum ve neler olacağını göreceğiz” dedi.

Orta Doğu iddiası

Eski takım arkadaşı Xavi’nin teknik direktör olarak Barcelona’nın başında uzun yıllar kalmasını dilediğini belirten Iniesta, “Her şeyden önce Xavi’nin teknik direktör olarak uzun yıllar kalmasını umuyorum. Bu futbol için harika bir gelişme olur” dedi. Öte yandan Iniesta’nın bir sonraki durağının Orta Doğu olabileceği tahminleri her geçen gün biraz daha güçlenirken, efsane oyuncu bu yönde bir adım atması halinde eski takım arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba ile de yeniden bir araya gelebilir.