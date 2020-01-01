Andrea Pirlo'dan Hakan Çalhanoğlu yorumu

İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Andrea Pirlo, verdiği bir röportajda merak edilen soruları yanıtladı.

Andrea Pirlo, futbolculuk yıllarında eski takımı olan 'ın mevcut durumunu değerlendirirken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Pirlo, Milan'ın eski günlerinden uzak olduğuna değinirken, "Paolo Maldini ve Zvonimir Boban ellerindeki imkanlarla ne yapabiliyorsa yapıyorlar ama kulübün finansal gücü geçmiş günlerin çok uzağında." dedi.

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Takımda şu an forma giyen orta saha oyuncuları hakkındaki görüşlerini de paylaşan Pirlo, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında ise şöyle konuştu: "Hakan Çalhanoğlu yetenekli bir oyuncu ama halen belli bir pozisyonu yok. Nerede oynaması gerektiği halen yeterince açık değil."

Daha fazla takım

Pirlo, takımın Brezilyalı oyuncusu Lucas Paqueta'nın durumunu da Hakan Çalhanoğlu'na benzetirken, "Paqueta'nın da gerçek pozisyonunu bulması gerekiyor." dedi.

"Ibrahimovic gibisini çok az gördüm"

Milan'a geri dönen veteran golcü Zlatan Ibrahimovic'in önemli bir karakter olduğunu da anlatan Pirlo, "Ibrahimovic takımın konsantrasyon seviyesini yukarı çekebilen birisi. Her açıdan mükemmeliyetçi bir yapısı var ve etrafındaki herkesin öyle olmasını ister. Onunla idmana çıkan oyuncular ekstra bir odaklanma yaşar çünkü sizi buna zorlar. Arkadaşlarını antrenmanda duvara yapıştırıp bağırabilir, kızabilir. Onun gibisini çok az gördüm." diye konuştu.

"Conte kaybedince şeytana dönüşür!"

Pirlo, 'in başına geçen Antonio Conte'den de övgü dolu sözlerle bahsederken, "Conte sizden her zaman elinizden gelenin en iyisini ister. Kazanmaya takıntılıdır, kaybettiğinde bir şeytana dönüşür! Maçı kaybettiyseniz, onunla konuşmaya cesaret edemezsiniz. Kendisi çalıştığım en iyi teknik adam. Bana teknik direktörlük yapmayı düşündüren isim Conte'dir." ifadelerini kullandı.