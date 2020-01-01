Andrea Pirlo: Rabiot gibi futbolcu az gördüm

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 2-0’lık Cagilari galibiyetinin ardından öğrencisi Adrien Rabiot’ya övgü yağdırdı.

’nın son şampiyonu , 8. hafta maçında ’yi ’nun attığı gollerle 2-0 yendi.

Maçın ardından konuşan teknik direktör Andrea Pirlo, galibiyetin gizli kahramanlarından Rabiot’dan övgüyle bahsetti.

Pirlo, Fransız orta saha oyuncusu için “Rabiot, komple bir oyuncu. Hem fiziği hem de tekniği bu kadar iyi olan az oyuncu gördüm. Sahip olduğu potansiyelin farkında bile değil. Biz de gerçek bir şampiyon olduğunu anlaması için ona mental açıdan yardımcı olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.