Andrea Pirlo, Juventus'a geri döndü!

2011-2015 yılları arasında Juventus'ta forma giyen Pirlo, İtalyan ekibin 23 Yaş Altı takımının yeni teknik direktörü oldu.

Kariyerinde 4 sezon boyunca 'ta forma giyen ve İtalyan ekiple 4 , 1 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Andrea Pirlo, eski kulübüne ger idöndü.

Juventus, Pirlo'nun 23 Yaş Altı takımının yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

İtalyan ekibin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

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"Bugün, Andrea Pirlo ve Juventus yeni bir maceraya başlıyor. Futbolculuk zamanında golleri, bir tuvalin üzerindeki fırça darbelerine benzeyen asistleri, oyun vizyonu ve tecrübesiyle büyük bir hikayenin altına imzasını atan Pirlo, sürekli gelişme gösteren bir 23 Yaş Altı takımımıza ait projeyi yürütecek.

Meydan okuma başlıyor.

Yeniden hoş geldin, antrenör Pirlo!"