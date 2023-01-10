Belçika basını, İtalyan teknik direktörün Roberto Martinez'in yerine geçmek istediğini öne sürdü.

Son dönemde yakaladığı çıkış ve oynadığı iyi futbolla dikkatleri üzerine çeken Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo'dan sürpriz bir hamle geldi.

İtalyan hocanın, Belçika Millî Takımı'nın başına geçmek istediği iddia edildi.

Pirlo'nun, internete ilan veren Belçika Futbol Federasyonu'na CV'sini gönderdiği kaydedildi.

Detaylar neler?

Belçika'da yayımlanan Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Roberto Martinez ile yollarını ayıran Belçika Millî Takımı'nın aday listesinde Pirlo da yer alıyor.

Karagümrük'ün başında yer alan İtalyan hoca da Belçika'nın başına geçmek istiyor. Habere göre Pirlo, federasyona adaylığını sundu ve CV'sini gönderdi.

Sezon başında İstanbul ekibiyle bir yıllık sözleşme imzalayan Karagümrük hocasının kontratı sezon sonunda bitiyor.

Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 17 maç sonunda topladığı 20 puanla sıralamada 10. sırada bulunuyor.